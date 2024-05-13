Угарте ответил, останется ли в «ПСЖ» в новом сезоне

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

Уругваец потерял место в стартовом составе парижан. В сегодняшнем матче против «Тулузы» (1:3) хавбек вышел в основе впервые с начала апреля.

«Останусь ли я в «ПСЖ» в следующем сезоне? Посмотрим. Я бы с удовольствием остался, но посмотрим, что произойдёт. Сейчас я просто наслаждаюсь концовкой сезона», – рассказал в интервью Prime Video 23-летний футболист.

Напомним, Мануэль Угарте перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года из лиссабонского «Спортинга» за 60 млн евро. На счету игрока две результативные передачи в 36 поединках за команду Луиса Энрике во всех турнирах.