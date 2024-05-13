«ПСЖ» начал переговоры с Энрике по новому контракту

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике получил предложение продлить контракт с клубом.

Дебютный сезон парижан под руководством испанского специалиста прошёл относительно успешно: команда без проблем выиграла Лигу 1 и добралась до полуфинала Лиги чемпионов, а также сыграет в финале Кубка Франции. По сведениям Canal+, «ПСЖ» уже ведёт переговоры с Энрике по новому трудовому договору. Ожидается, что наставник заключит с клубом новое соглашение.

Действующий контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона.

Столичный гранд лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако» на шесть очков при одном матче в запасе.