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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» начал переговоры с Энрике по новому контракту

13 Мая 2024 • 00:55 Комментировать
Ницца
...
ПСЖ
15.05 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике получил предложение продлить контракт с клубом.

Дебютный сезон парижан под руководством испанского специалиста прошёл относительно успешно: команда без проблем выиграла Лигу 1 и добралась до полуфинала Лиги чемпионов, а также сыграет в финале Кубка Франции. По сведениям Canal+, «ПСЖ» уже ведёт переговоры с Энрике по новому трудовому договору. Ожидается, что наставник заключит с клубом новое соглашение.

Действующий контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» рассчитан до конца следующего сезона.

Столичный гранд лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая «Монако» на шесть очков при одном матче в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике

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