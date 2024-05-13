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Чемпионат Франции. Лига 1

«Клермон» покидает Лигу 1, «Лорьян» спасёт лишь чудо - результаты тура

13 Мая 2024 • 00:06 Комментировать
Страсбург
2:1
Мец
окончен

В чемпионате Франции завершились матчи 33-го тура. «Лорьян» ничего не смог противопоставить «Марселю» и уступил 1:3. А это значит, что в последнем туре ему нужно отыграть у «Меца» разницу в семь мячей, чтобы избежать вылета напрямую. «Мец» же едва не обыграл «Страсбург», но пропустил дважды в последних атаках - 1:2. А вот «Клермон» после поражения от «Лиона» (0:1) уже точно вылетает в Лигу 2.

Быстрый дубль Джонатана Дэвида позволил «Лиллю» одолеть «Нант» (2:1) и ворваться на третье место. «Ренн» и «Ланс» поделили очки - 1:1.

Протокол игры  
Страсбург2:1Мец
  54'Микаутадзе Жорж (0:1)
(1:1) Эмега Эмануэль89'  
(2:1) Сантос Андрей90'  
Беллаароуч Алаа  90'Гильберт ФредерикДукуре ИсмаэльАбакар СиллаСеная МарвинДиарра ХабибСантос Андрей  90'Абубакар Али 60' (Себас Жереми ( 60') Баква Дилан 79' (Сиссоко Ибраима ( 79') Эмега Эмануэль 90' (Нзингула Рабби ( 90') Сахи Дион 60' (Гамейро Кевин ( 60')
Запасные: Перрен ЛюкаДелен ТомаСоу СаидуФила КаролПьерре Александре
Укиджа АлександрКолин МаксимТраоре ИсмаэльСане Садибу  11'Канде Фали  84' 90' (Сане Ибу ( 90') Ван Ден Керкхоф Кевин 90' (Сабали Шейх ( 90') Жан-Жак ДанлеН'Дорам КевинКамара Ламин 67' (Ло Абабакар ( 67') Диалло Папе 90' (Куао Коффи ( 90') Микаутадзе Жорж
Запасные: Ламкель Зе ДидьеАтта АртурЭрей КристофДиш ГийомДжаллоу Абли
12 мая. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры 
Клермон0:1Лион
  53' Мангаля Орель (0:1)
Диао Мори  Жаке Джереми  Матсима Крислен  Пельмар Анди  Вивальдо Боргес до Сантос Нето  Гастьен Йоан   73' (Аллевина Джим (   73' Маньен Йоанн  Виржинюс Алан   84' (Бутубба Биляль (   84' Чам Мухаммед   90'   84' (Факили Ильхан (   84' Рашани Эльбасан   73' (Кейта Хабиб (   73' Киэ Грежон
Запасные: Мбайя Иван  Бела Жереми  Зеффан Мехди  Ожье Флоран  Ндиайе Массамба
Лопеш Антони  Мата Клинтон   89'  О'Брайан Джек  Чалета-Цар Дуе  Милагрес Энрике   76' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (   76' Какере Максанс  Матич Неманья   80' (Диавара МамадуII (   80' Мангаля Орель  Шерки Райан   75' (Ляказетт Александр (   75' Орбан Гифт   62'   67' (Нуама Эрнест (   67' Фофана Малик
Запасные: Толиссо Корентен  Кумбеди Саэль  Адриэлсон  Бенрахма Саид  Перри Лукас
 12 мая. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры 
Марсель3:1Лорьян
(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 36'  
(2:0) Жиго Самуэль 41'  
  43' Менди Бенжамен (2:1)
(3:1) Обамеянг Пьер-Эмерик 54'  
Лопес Пау  Мбемба Шансель  Жиго Самуэль   71' (Меите Бамо (   71' Гарсия Улиссес  Мурильо Микаэль   90'  Луис Энрике I  Верету Жордан   78' (Кондогбия Жоффрей (   78' Гуйе Папе   73'   78' (Онана Жан (   78' Сарр Исмаила   63' (Арит Амин (   63' Мумбанья Фарис   63' (Ндиайе Ильман (   63' Обамеянг Пьер-Эмерик   49'
Запасные: Мерлен Кентен  Клосс Жонатан  Бланко Рубен  Корреа Хоакин
Мвого Ивон  Аджей Натаниэль   62' (Буанани Бадредин (   62' Лапорт Жульен   17'  Тальби Монтассар  Менди Бенжамен  Абергель Лоран   90'  Бакайоко Тьемуэ   62' (Бамба Дьенг (   62' Кацерис Панос   51'  Луза Имран   75' (Понсо Жульен (   75' Бамба Мохаммед   61'   80' (Крупи Эли Джуниор (   80' Тосин Айегун   62' (Менди Формоз III (   62')
Запасные: Ле Бри Тео  Гомис Альфред  Калюлю Гедеон  Йонгва Дарлин
 12 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры 
Ренн1:1Ланс
  48' Фюльжени Анжело (0:1)
(1:1) Салах Ибрагим 82'  
Манданда Стив  Сейду Алиду   43'  Ву Кристофер   83'  Теате Артур   57' (Белосьян Женуэль (   57' Трюффер Адриен  Буриго Бенжамен   66' (Салах Ибрагим (   66' Сантамария Батист   67' (Йылдырым Бертуг (   67' Ле Фе Энцо   77' (Блас Людовик (   77' Дуэ Дезире  Мюинга Арно  Гуйри Амин   67' (Ридер Фабиан (   67')
Запасные: Галлон Готье  Дуэ Гела  Омари Вармед  Сиссе Джауи
Самба Брис  Гради Жонатан  Хусанов Абдукодир  Медина Факундо   35'  Франковски Пшемыслав   72' (Гилавоги Морган (   72' Мачадо Дейвер  Менди Нампали  Коста Давид   21'   83' (Абдул-Самед Салис (   83' Сотока Флориан   88'  Фюльжени Анжело   71' (Томассон Адриен (   71' Саид Уэсли   72' (Агилар Рубен (   72')
Запасные: Айдара Массадио  Диуф Энди  Сишуба Аянда  Кабо Джимми  Лека Жан-Луи
 12 мая. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры 
Нант1:2Лилль
  8' Дэвид Джонатан (0:1)
  11' Дэвид Джонатан (0:2)
(1:2) Аблин Маттис 54'  
Лафон Альбан   44'  Кёмерт Эрай   77' (Мутуссами Самуэль (   77' Паллуа Николя   60'  Зезе Натан  Амьен-Аду Кельвен   46' (Траоре Бени (   46' Коцца Николя  Чиривелья Педро   69' (Кадевере Тино (   69' Молле Флоран   46' (Коко Маркус (   46' Сиссоко Мусса   75'  Аблин Маттис   76' (Бамба Абдул-Кадер (   76' Мохамед Мостафа   33'
Запасные: Петрич Денис  Махамуд Адель  Дюверн Жан-Кевин  Барбет Уго
Шевалье Люка   90' (Манноне Вито (   90' Сантос Тиаго   81' (Рибейро Александро (   81' Йоро Лени  Диаките Бафоде  Исмаили Гонсалвес  Бенталеб Набиль   82'  Андре Бенжамин  Жегрова Эдон   44'   90'  Гомес Анхель   90' (Кабелла Реми (   90' Харальдссон Хакон-Арнар   81' (Гудмундссон Габриэль (   81' Дэвид Джонатан
Запасные: Уна Адам  Кавалейру Иван  Буадди Айюб  Мораиш Тиагу  Берле Винсент  Илич Андрей
 12 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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