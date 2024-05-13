«Клермон» покидает Лигу 1, «Лорьян» спасёт лишь чудо - результаты тура

В чемпионате Франции завершились матчи 33-го тура. «Лорьян» ничего не смог противопоставить «Марселю» и уступил 1:3. А это значит, что в последнем туре ему нужно отыграть у «Меца» разницу в семь мячей, чтобы избежать вылета напрямую. «Мец» же едва не обыграл «Страсбург», но пропустил дважды в последних атаках - 1:2. А вот «Клермон» после поражения от «Лиона» (0:1) уже точно вылетает в Лигу 2.

Быстрый дубль Джонатана Дэвида позволил «Лиллю» одолеть «Нант» (2:1) и ворваться на третье место. «Ренн» и «Ланс» поделили очки - 1:1.