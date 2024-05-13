«Клермон» покидает Лигу 1, «Лорьян» спасёт лишь чудо - результаты тура

В чемпионате Франции завершились матчи 33-го тура. «Лорьян» ничего не смог противопоставить «Марселю» и уступил 1:3. А это значит, что в последнем туре ему нужно отыграть у «Меца» разницу в семь мячей, чтобы избежать вылета напрямую. «Мец» же едва не обыграл «Страсбург», но пропустил дважды в последних атаках - 1:2. А вот «Клермон» после поражения от «Лиона» (0:1) уже точно вылетает в Лигу 2.
Быстрый дубль Джонатана Дэвида позволил «Лиллю» одолеть «Нант» (2:1) и ворваться на третье место. «Ренн» и «Ланс» поделили очки - 1:1.
Протокол игры
|54'Микаутадзе Жорж (0:1)
|(1:1) Эмега Эмануэль89'
|(2:1) Сантос Андрей90'
Беллаароуч Алаа• 90'Гильберт Фредерик•Дукуре Исмаэль•Абакар Силла•Сеная Марвин•Диарра Хабиб•Сантос Андрей• 90'Абубакар Али60' (Себас Жереми (60') •Баква Дилан79' (Сиссоко Ибраима (79') •Эмега Эмануэль90' (Нзингула Рабби (90') •Сахи Дион60' (Гамейро Кевин (60')
Укиджа Александр•Колин Максим•Траоре Исмаэль•Сане Садибу• 11'Канде Фали 84'90' (Сане Ибу (90') •Ван Ден Керкхоф Кевин90' (Сабали Шейх (90') •Жан-Жак Данле•Н'Дорам Кевин•Камара Ламин67' (Ло Абабакар (67') •Диалло Папе90' (Куао Коффи (90') •Микаутадзе Жорж
12 мая. Стадион "де ла Мейно".
Протокол игры
|53' Мангаля Орель (0:1)
Диао Мори • Жаке Джереми • Матсима Крислен • Пельмар Анди • Вивальдо Боргес до Сантос Нето • Гастьен Йоан 73' ( Аллевина Джим ( 73') • Маньен Йоанн • Виржинюс Алан 84' ( Бутубба Биляль ( 84') • Чам Мухаммед 90' 84' ( Факили Ильхан ( 84') • Рашани Эльбасан 73' ( Кейта Хабиб ( 73') • Киэ Грежон
Запасные: Мбайя Иван • Бела Жереми • Зеффан Мехди • Ожье Флоран • Ндиайе Массамба
Лопеш Антони • Мата Клинтон • 89'О'Брайан Джек • Чалета-Цар Дуе • Милагрес Энрике 76' ( Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 76') • Какере Максанс • Матич Неманья 80' ( Диавара МамадуII ( 80') • Мангаля Орель • Шерки Райан 75' ( Ляказетт Александр ( 75') • Орбан Гифт 62' 67' ( Нуама Эрнест ( 67') • Фофана Малик
Запасные: Толиссо Корентен • Кумбеди Саэль • Адриэлсон • Бенрахма Саид • Перри Лукас
12 мая. Стадион "Габриэль Монтпье".
Протокол игры
|(1:0) Обамеянг Пьер-Эмерик 36'
|(2:0) Жиго Самуэль 41'
|43' Менди Бенжамен (2:1)
|(3:1) Обамеянг Пьер-Эмерик 54'
Лопес Пау • Мбемба Шансель • Жиго Самуэль 71' ( Меите Бамо ( 71') • Гарсия Улиссес • Мурильо Микаэль • 90'Луис Энрике I • Верету Жордан 78' ( Кондогбия Жоффрей ( 78') • Гуйе Папе 73' 78' ( Онана Жан ( 78') • Сарр Исмаила 63' ( Арит Амин ( 63') • Мумбанья Фарис 63' ( Ндиайе Ильман ( 63') • Обамеянг Пьер-Эмерик 49'
Запасные: Мерлен Кентен • Клосс Жонатан • Бланко Рубен • Корреа Хоакин
Мвого Ивон • Аджей Натаниэль 62' ( Буанани Бадредин ( 62') • Лапорт Жульен • 17'Тальби Монтассар • Менди Бенжамен • Абергель Лоран • 90'Бакайоко Тьемуэ 62' ( Бамба Дьенг ( 62') • Кацерис Панос • 51'Луза Имран 75' ( Понсо Жульен ( 75') • Бамба Мохаммед 61' 80' ( Крупи Эли Джуниор ( 80') • Тосин Айегун 62' ( Менди Формоз III ( 62')
Запасные: Ле Бри Тео • Гомис Альфред • Калюлю Гедеон • Йонгва Дарлин
12 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).
Протокол игры
|48' Фюльжени Анжело (0:1)
|(1:1) Салах Ибрагим 82'
Манданда Стив • Сейду Алиду • 43'Ву Кристофер • 83'Теате Артур 57' ( Белосьян Женуэль ( 57') • Трюффер Адриен • Буриго Бенжамен 66' ( Салах Ибрагим ( 66') • Сантамария Батист 67' ( Йылдырым Бертуг ( 67') • Ле Фе Энцо 77' ( Блас Людовик ( 77') • Дуэ Дезире • Мюинга Арно • Гуйри Амин 67' ( Ридер Фабиан ( 67')
Запасные: Галлон Готье • Дуэ Гела • Омари Вармед • Сиссе Джауи
Самба Брис • Гради Жонатан • Хусанов Абдукодир • Медина Факундо • 35'Франковски Пшемыслав 72' ( Гилавоги Морган ( 72') • Мачадо Дейвер • Менди Нампали • Коста Давид 21' 83' ( Абдул-Самед Салис ( 83') • Сотока Флориан • 88'Фюльжени Анжело 71' ( Томассон Адриен ( 71') • Саид Уэсли 72' ( Агилар Рубен ( 72')
Запасные: Айдара Массадио • Диуф Энди • Сишуба Аянда • Кабо Джимми • Лека Жан-Луи
12 мая. Стадион "Роазон Парк".
Протокол игры
|8' Дэвид Джонатан (0:1)
|11' Дэвид Джонатан (0:2)
|(1:2) Аблин Маттис 54'
Лафон Альбан • 44'Кёмерт Эрай 77' ( Мутуссами Самуэль ( 77') • Паллуа Николя • 60'Зезе Натан • Амьен-Аду Кельвен 46' ( Траоре Бени ( 46') • Коцца Николя • Чиривелья Педро 69' ( Кадевере Тино ( 69') • Молле Флоран 46' ( Коко Маркус ( 46') • Сиссоко Мусса • 75'Аблин Маттис 76' ( Бамба Абдул-Кадер ( 76') • Мохамед Мостафа 33'
Запасные: Петрич Денис • Махамуд Адель • Дюверн Жан-Кевин • Барбет Уго
Шевалье Люка 90' ( Манноне Вито ( 90') • Сантос Тиаго 81' ( Рибейро Александро ( 81') • Йоро Лени • Диаките Бафоде • Исмаили Гонсалвес • Бенталеб Набиль • 82'Андре Бенжамин • Жегрова Эдон 44' 90' • Гомес Анхель 90' ( Кабелла Реми ( 90') • Харальдссон Хакон-Арнар 81' ( Гудмундссон Габриэль ( 81') • Дэвид Джонатан
Запасные: Уна Адам • Кавалейру Иван • Буадди Айюб • Мораиш Тиагу • Берле Винсент • Илич Андрей
12 мая. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
Бан пользователя