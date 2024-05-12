«ПСЖ» провалил домашний матч с «Тулузой»

В матче предпоследнего тура Лиги 1 чемпионский «ПСЖ» позволил себе сыграть в своё удовольствие с «Тулузой». На восьмой минуте вратарь парижан выбил мяч на Килиана Мбаппе, который технично укротил мяч, обыграл кипера и забил, а ВАР исправил ошибку лайнсмена и зафиксировал гол - 1:0. В ответ проникающий пас, и Тийс Даллинга метко пробил - 1:1. Ли Кан Ин слева навесил на дальнюю штангу, а Марко Асенсио с метра бил головой и не попал. И пока «ПСЖ» транжирил моменты, соперник повел, это Янн Гбоо у линии штрафной здорово попал обводящим ударом - 1:2. На 90-й минуте после розыгрыша углового точку поставил Франк Магри ударом с линии вратарской - 1:3.

«ПСЖ» потерпел второе поражение в Лиге 1, но на судьбе титула это, конечно же, не скажется. «Тулуза» - десятая.