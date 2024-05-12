«Монако» финишировал вторым после победы над «Монпелье»

В 33-м туре чемпионата Франции немотивированный «Монпелье» принимал «Монако», при этом команду Александра Головина устраивала и ничья, но она сыграла на победу. Команды обменивались атаками, но реальные моменты пошли под конец тайма. Кассум Уаттара продрался к самим воротам и с двух попыток не пробил кипера. Брель Эмболо в падении замкнул передачу к воротам, мяч в сетке, а гола нет - вне игры.

В начале второго тайма Фоларин Балогун помешал обороне нормально выбить мяч из штрафной, отскок на Уаттара, и тот открыл счет. Танги Кулибали замыкал опасный прострел, и вратарь «Монако» перевел мяч в штангу. Контратака после корнера у ворот гостей, Манес Аклиуш справа адресовал мяч к воротам, а Юссуф Фофана удвоил счет. Отман Маамма пробил с рикошетом, голкипер уже готовился ловить мяч, как в этот момент Иссиага Силла головой забил. ВАР подсказал судье, что здесь был фол, нет гола.

«Монако» победил и гарантировал себе второе место, соперник - пока 12-й.