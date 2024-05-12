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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» финишировал вторым после победы над «Монпелье»

12 Мая 2024 • 23:54 Комментировать
Монпелье
0:2
Монако
окончен

В 33-м туре чемпионата Франции немотивированный «Монпелье» принимал «Монако», при этом команду Александра Головина устраивала и ничья, но она сыграла на победу. Команды обменивались атаками, но реальные моменты пошли под конец тайма. Кассум Уаттара продрался к самим воротам и с двух попыток не пробил кипера. Брель Эмболо в падении замкнул передачу к воротам, мяч в сетке, а гола нет - вне игры.

В начале второго тайма Фоларин Балогун помешал обороне нормально выбить мяч из штрафной, отскок на Уаттара, и тот открыл счет. Танги Кулибали замыкал опасный прострел, и вратарь «Монако» перевел мяч в штангу. Контратака после корнера у ворот гостей, Манес Аклиуш справа адресовал мяч к воротам, а Юссуф Фофана удвоил счет. Отман Маамма пробил с рикошетом, голкипер уже готовился ловить мяч, как в этот момент Иссиага Силла головой забил. ВАР подсказал судье, что здесь был фол, нет гола.

«Монако» победил и гарантировал себе второе место, соперник - пока 12-й.

Протокол игры  
Монпелье0:2Монако
  52'Уаттара Кассум (0:1)
  65'Фофана Юссуф (0:2)
Берто ДимитриТшато ЭнзоЖюльен КристоферМодибо Саньян 70' (Леруа Лео ( 70') Силла ИссиагаОмерагич БечирФерри Жордан  19' 34' (Шотар Жорис ( 34') Аль-Тамари Мусса 61' (Адамс Акор ( 61') Фаяд Халил 70' (Делайе Саша ( 70') Кулибали ТангиКарамо Янн 61' (Маамма Отман ( 61')
Запасные: Хефти СильванДиздаревич БелминСако ФалаеСент-Люс Тео
Маецки РадославСинго Вилфред  72'Керер ТилоСалису МохаммедДьятта Крепен 86' (Магасса Сунгуту ( 86') Аклиуш Манес 86' (Диоп Эден ( 86') Фофана ЮссуфБен Сехир Элиссе 74' (Камара Мохамед ( 74') Уаттара Кассум 86' (Кайо Энрике ( 86') Бен-Йеддер ВиссамЭмболо Брель 44' (Балогун Фоларин ( 44')
Запасные: Буабр СаймонМишель ЛюкаКён ФилиппВандерсон V
12 мая. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Монпелье

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