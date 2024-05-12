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Чемпионат Франции. Лига 1

Болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе перед матчем с «Тулузой»

12 Мая 2024 • 21:39 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.35 X 6.00 2 7.50
Через 0 ч. 0 мин.

«ПСЖ», досрочно оформивший чемпионство, в рамках 33-го тура французской Лиги 1 примет на своём поле «Тулузу».

Встреча пройдет сегодня в Париже и начнётся в 22:00 по московскому времени. Перед началом матча, когда диктор объявлял составы команд, болельщики «ПСЖ» свистом реагировали на фамилию Килиана Мбаппе, который выйдет на поле с первых минут.

Напомним, ранее француз официально объявил о своём уходе из «ПСЖ» в статусе свободного агента. По данным СМИ, следующим клубом Мбаппе станет мадридский «Реал», с которым он уже подписал долгосрочное соглашение.

 
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ПСЖ ТУЛУЗА
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