Болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе перед матчем с «Тулузой»

«ПСЖ», досрочно оформивший чемпионство, в рамках 33-го тура французской Лиги 1 примет на своём поле «Тулузу».

Встреча пройдет сегодня в Париже и начнётся в 22:00 по московскому времени. Перед началом матча, когда диктор объявлял составы команд, болельщики «ПСЖ» свистом реагировали на фамилию Килиана Мбаппе, который выйдет на поле с первых минут.

Напомним, ранее француз официально объявил о своём уходе из «ПСЖ» в статусе свободного агента. По данным СМИ, следующим клубом Мбаппе станет мадридский «Реал», с которым он уже подписал долгосрочное соглашение.