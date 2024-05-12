Мбаппе — в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Тулузой»

В воскресенье, 12 мая, «ПСЖ» примет у себя дома «Тулузу» в рамках 33-го тура чемпионата Франции.

Пресс-служба парижан опубликовала стартовый состав команды, в которых попал нападающий Килиан Мбаппе. Стоит сказать, что данная игра станет последней домашней для Мбаппе за «ПСЖ».

Полностью стартовый состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Тенас (вр), Мукиэле, Шкриньяр, Данилу, Заге, Солер, Угарте, Кан-Ин, Асенсио, Мбаппе (к), Баркола.

Начало встречи «ПСЖ» - «Тулуза» запланировано на 22:00 по столичному времени. Текстовая трансляция игры будет доступна на спортивном портале LiveResult.