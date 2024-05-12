«ПСЖ» хочет продлить контракт с Доннаруммой

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма может на более долгий срок остаться в «ПСЖ».

По информации журналиста и инсайдера Николы Скиры, французский клуб собирается в ближайшее время начать с итальянским голкипером переговоры на предмет продления действующего соглашения, которое истекает в 2026 году. Отмечается, что «ПСЖ» хочет продлить с футболистом контракт до 2028 или 2029 года.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2019 года, до этого он защищал цвета «Милана». В текущем сезоне вратарь провёл 41 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 36 голов, в 16 встречах его ворота оставались «сухими».