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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе шокировал руководителей «ПСЖ»

12 Мая 2024 • 14:12 Комментировать

В пятницу Килиан Мбаппе опубликовал видео, в котором раскрыл своё будущее. Футболист объявил о решении уйти из «ПСЖ» по завершению сезона. Теперь, вероятно, Мбаппе переберётся в «Реал», осуществив мечту детства.

На страницах L’Equipe раскрывается удивительный момент – оказывается, Мбаппе не согласовывал выход видео с руководством «ПСЖ». Президент клуба Нассер аль-Хелаифи и другие боссы узнали о выходе видео тогда же, когда и болельщики. Разумеется, руководители были шокированы.

В воскресенье «ПСЖ» проведёт матч против «Тулузы». Это будет последний матч Килиана Мбаппе на стадионе «Парк де Пренс» в качестве игрока парижского клуба.

Раскрыта зарплата Мбаппе в «Реале»

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