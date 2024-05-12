Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» не планирует акцию в честь Мбаппе на матче с «Тулузой»

12 Мая 2024 • 12:48 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
1 1.35 X 6.00 2 7.50
Через 8 ч. 19 мин.

Французский «ПСЖ» не намерен проводить акцию в честь форварда Килиана Мбаппе на матче с «Тулузой» в 33-м туре Лиги 1.

Как сообщает Le Parisien, в клубе считают, что после официального объявления Мбаппе об уходе, сделанного в пятницу, прошло слишком мало времени, чтобы успеть подготовить прощальную акцию в его честь.

Празднование чемпионства в Лиге 1 считается более важным событием, и именно ему будет уделено внимание в рамках сегодняшнего матча.

Однако болельщики «ПСЖ» планируют провести перформанс в честь Мбаппе на трибунах «Парк де Пренс» сегодня, 12 мая.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тулуза ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Мая
12:48
«ПСЖ» не планирует акцию в честь Мбаппе на матче с «Тулузой»
02:55
ПСЖ - Тулуза: где смотреть прямую трансляцию онлайн
11 Мая
23:54
Кейлор Навас покинет «ПСЖ» в конце сезона
19:11
Ставка и прогноз на точный счёт матча ПСЖ — Тулуза чемпионата Франции — 12 мая 2024
18:21
Актуальная ставка и прогноз на матч ПСЖ — Тулуза чемпионата Франции — 12 мая 2024
18:21
Энрике – о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно»
17:37
Тренера «ПСЖ» Энрике разозлил вопрос журналиста
14:46
Энрике отказался говорить о Симонсе
05:34
Хави Симонс мечтает выступать в Премьер-лиге
04:37
В «Бенфике» приняли решение по Саншешу
00:15
Стали известны трансферные планы «ПСЖ» после ухода Мбаппе
10 Мая
22:49
«ПСЖ» сможет потратить более 200 млн евро на трансферы после ухода Мбаппе
22:40
Мбаппе будет зарабатывать больше Беллингема и Винисиуса 1
22:20
Мбаппе был заинтересован только в переходе в «Реал»
21:54
Известно, когда «Реал» планирует объявить о переходе Мбаппе
17:42
Президент «ПСЖ» обсудил с Мбаппе церемонию прощания
10:54
Стало известно, получит ли Заир-Эмери вызов на Евро-2024
03:16
«ПСЖ» нашёл потенциальную замену Мбаппе в чемпионате Португалии
01:33
Окружение Кварацхелии провело встречу с представителями европейского суперклуба 5
01:14
Хави Симонс не вернётся в «ПСЖ»
09 Мая
21:34
Четыре звёздных игрока атаки попали в шорт-лист «ПСЖ» 2
15:51
«ПСЖ» может подготовить церемонию прощания с Мбаппе
15:04
Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» 4
13:41
«ПСЖ» не хочет отдавать Симонса в аренду «Барселоне»
12:07
Анри: «Винисиус и Мбаппе – лучшие игроки в этом сезоне, Беллингем третий, все трое будут играть за «Реал»
08 Мая
11:50
Энрике – о выступлении Мбаппе против «Боруссии»: «Несправедливо винить одного игрока»
10:03
Хави Симонс выбрал клуб, в котором хочет продолжить карьеру 6
07 Мая
10:07
«Барселона» надеется, что Луис Энрике возглавит команду в 2025 году
06 Мая
22:59
Доннарумма и «ПСЖ» могут продлить контракт
15:05
Аль-Хелаифи: «Не забывайте, что «ПСЖ» – самая молодая команда среди полуфиналистов Лиги чемпионов»
14:49
Маркиньос рассказал, что нужно «ПСЖ» для выхода в финал Лиги чемпионов
10:42
«ПСЖ» хочет продлить контракт с Витиньей
04 Мая
10:21
Бывший тренер «ПСЖ» Галтье рассказал о работе с Месси, Неймаром и Мбаппе
03 Мая
02:51
Мбаппе купит бывший дом Серхио Рамоса в Мадриде
02 Мая
22:20
Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ»
30 Апреля
04:47
«ПСЖ» принял решение по Рэшфорду
02:02
«ПСЖ» планирует продлить контракт Луиса Энрике
29 Апреля
23:54
«ПСЖ» может снова отдать Хави Симонса в аренду
28 Апреля
22:42
Президент «ПСЖ» прокомментировал чемпионство команды в Лиге 1
22:00
Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПСЖ ТУЛУЗА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Мальдини назвал двух самых техничных игроков в истории - это не Месси и Роналду Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было Макрон: «Если Мбаппе не сыграет на Олимпиаде, я обещаю большое давление его будущему клубу» Известны все финалисты Лиги Европы и Лиги конференций Президент «Реала» Перес назначил встречу с Кроосом и Модричем - будет принято важное решение Анчелотти ответил на призыв Касильяса выпустить Лунина в финале Лиги чемпионов Модрич принял решение по будущему Лунин может покинуть «Реал» после финала Лиги чемпионов – названа причина Известна реакция игроков «Реала» на приход летом в клуб Мбаппе Роналду и Месси станут одноклубниками, а «ПСЖ» проиграл Лигу чемпионов из-за предательства Мбаппе – в главных слухах недели
34-летний Хоселу пишет историю: «Реал» за три минуты переборол «Баварию» и вышел в финал Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Эксперты проанализировали спорный момент матча «Реал» - «Бавария» - офсайда не было «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Шансы Месси на «Золотой мяч» выросли: Рейтинг претендентов Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Назван новый фаворит на «Золотой мяч» после выхода «Реала» в финал Лиги чемпионов «Байер» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Дженоа» забил 3 гола с 2 ударов в створ и отобрал победу у «Милана»
Спортивные новости
Кожевников назвал лучших хоккеистов КХЛ по итогам сезона Канарейкин высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков: «Такое ощущение, что мы СКА накатываем через сборную» Кожевников – о Бобровском: «Он вообще звезда номер один!» Сборная Казахстана стартовала с победы на чемпионате мира по хоккею, обыграв сборную Франции Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.05.24 в 22:00
Страсбург Страсбург
Мец Мец
1.87 3.75 3.75
Видео
12.05.24 в 22:00
Клермон Клермон
Лион Лион
4.20 3.90 1.73
Видео
12.05.24 в 22:00
ПСЖ ПСЖ
Тулуза Тулуза
1.30 5.80 7.80
Видео
12.05.24 в 22:00
Марсель Марсель
Лорьян Лорьян
1.37 5.00 7.00
Видео
12.05.24 в 22:00
Монпелье Монпелье
Монако Монако
3.35 3.85 1.96
Видео
12.05.24 в 22:00
Ренн Ренн
Ланс Ланс
2.65 3.45 2.49
Видео
12.05.24 в 22:00
Нант Нант
Лилль Лилль
4.10 3.45 1.86
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Мая
12:48 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не планирует акцию в честь Мбаппе на матче с «Тулузой»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Динамо» Махачкала пригласили Мбаппе: реакция соцсетей на объявление француза на уход из «ПСЖ»
10:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе сегодня сыграет последний домашний матч за «ПСЖ»
10:33 · Италия. Серия А
Мотта отреагировал на интерес «ПСЖ»
07:27 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо раскрыл уникальные детали трансферной саги Мбаппе
11 Мая
23:54 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас покинет «ПСЖ» в конце сезона официально
22:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» уверена, что подпишет Симонса слухи
18:21 · Франция. Лига 1
Энрике – о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно»
17:37 · Франция. Лига 1
Тренера «ПСЖ» Энрике разозлил вопрос журналиста
16:16 · Англия. Премьер-лига
Гимараэса в «ПСЖ» не будет
14:46 · Германия. Бундеслига
Энрике отказался говорить о Симонсе
14:45 · Франция. Лига 1
Луис Энрике: Мы будем сильнее без Мбаппе
14:31 · Испания. Ла Лига
Президент Франции Макрон ответил на вопросы о Мбаппе
14:15 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Мбаппе в «Реале» 1
12:06 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным 1
Все новости
Рекомендуем