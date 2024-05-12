«ПСЖ» не планирует акцию в честь Мбаппе на матче с «Тулузой»

Французский «ПСЖ» не намерен проводить акцию в честь форварда Килиана Мбаппе на матче с «Тулузой» в 33-м туре Лиги 1.

Как сообщает Le Parisien, в клубе считают, что после официального объявления Мбаппе об уходе, сделанного в пятницу, прошло слишком мало времени, чтобы успеть подготовить прощальную акцию в его честь.

Празднование чемпионства в Лиге 1 считается более важным событием, и именно ему будет уделено внимание в рамках сегодняшнего матча.

Однако болельщики «ПСЖ» планируют провести перформанс в честь Мбаппе на трибунах «Парк де Пренс» сегодня, 12 мая.