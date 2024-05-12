Мбаппе сегодня сыграет последний домашний матч за «ПСЖ»

В воскресенье, 12 мая, нападающий Килиан Мбаппе сыграет свой последний домашний поединок за «ПСЖ». В рамках 33-го тура столичному клубу будет противостоять «Тулуза».

Напомним, что на днях 25-летний футболист объявил об уходе из парижского гранда по завершении нынешнего сезона. Новым местом работы Килиана станет мадридский «Реал». Стороны подпишут долгосрочный контракт на пять лет.

Матч «ПСЖ» - «Тулуза» состоится на стадионе в Париже и начнется в 22:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 28 поединков, записав на свой счет 26 забитых мячей и семь голевых передач.