Кейлор Навас покинет «ПСЖ» в конце сезона

Кейлор Навас, вратарь «ПСЖ», сообщил о своём уходе из клуба по окончании сезона.

Публикацию со своими словами голкипер опубликовал в своих социальных сетях.

- Была прекрасна каждая секунда на стадионе «ПСЖ», я чувствовал любовь и поддержку болельщиков. Я горд, что защищал цвета этого клуба на замечательном стадионе. Хочу попрощаться с местом, где я чувствовал себя как дома, - написал вратарь.

Навас пополнил состав «ПСЖ» в 2019 года. Всего на его счету 113 матчей за парижан, в которых он в 51 матче сохранил свои ворота «сухими».

«ПСЖ» завтра на своём поле примет «Тулузу» в рамках Лиги 1, игра начнётся в 22:00 по мск.