Энрике – о вылете из Лиги чемпионов: «До сих пор больно»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вылете из Лиги чемпионов. Как известно, на неделе парижане повторно проиграли «Боруссии» (0:1) и покинули главный турнир континента в шаге от финала.

«Честно говоря, до сих пор больно. Мы возлагали большие надежды на потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух матчей, ведь считаем, что они не отразили наш уровень. Это был тяжёлый удар для всех. Но мы выложились на 100%, хоть результат и не был впечатляющим», - сказал Энрике в ходе субботней пресс-конференции.

В воскресенье «ПСЖ» проведёт домашний матч Лиги 1 против «Тулузы».