Тренера «ПСЖ» Энрике разозлил вопрос журналиста

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступил на пресс-конференции перед матчем чемпионата Франции с «Тулузой». Испанского специалиста разозлил вопрос журналиста, поскольку мужчина употребил слово «провал», говоря о результате «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Вы точно правильно употребили слово «провал»? Я постараюсь быть вежливым: сколько команд играют в Лиге чемпионов? Вы знаете, сколько их? Может, проблема в том, что вы не изучили, сколько команд там играет», - сказал Энрике.

Напомним, что «ПСЖ» на стадии полуфинала Лиги чемпионов уступил «Боруссии». Команда Луиса Энрике дважды проиграла с одинаковым счётом 0:1.