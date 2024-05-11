Луис Энрике: Мы будем сильнее без Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на заявление нападающего Килиана Мбаппе по своему будущему.

Как известно, в пятницу Мбаппе объявил о решении покинуть «ПСЖ» по завершению сезона 2023/2024. Очевидно, нападающий летом станет футболистом «Реала».

«Мы все знали, что Мбаппе собирается покинуть «ПСЖ». Ничего не изменилось, для нас всё то же самое. Я желаю Мбаппе всего наилучшего. Я по-прежнему убеждён, что в следующем сезоне мы будем сильнее. Запомните мои слова. «ПСЖ» будет сильнее в следующем сезоне», - слова Энрике в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье «ПСЖ» будет принимать «Тулузу» в чемпионате Франции.