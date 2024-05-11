Президент «ПСЖ» назвал Мбаппе неблагодарным

Между звездным форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе и президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи тянется конфликт. Об этом рапортуют журналисты Le Parisien.

По сведениям источника, стороны серьезно поссорились в феврале после того, как 25-летний нападающий сообщил о намерении сменить команду. Аль-Хелаифи назвал игрока неблагодарным, поскольку хотел сделать его главным лицом проекта.

Официально об уходе из «ПСЖ» Мбаппе объявил 10 мая. Нападающий покинет клуб на правах свободного агента в конце сезона. Новым местом работы француза станет мадридский «Реал».

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