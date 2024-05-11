Головин: «Очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов»

Александр Головин надеется, что ещё сможет сыграть за «Монако» в текущем сезоне.

Полузащитник «Монако» получил повреждение на одной из тренировок команды и, как сообщалось, выбыл до конца сезона.

- Пока занимаюсь по индивидуальной программе. Естественно, очень хочу сыграть и помочь ребятам в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Но нужно полностью восстановиться, - цитирует российского полузащитника «Спорт-Экспресс».

Головин 27 раз выходил на поле в футболке «Монако», в которых шесть раз поразил ворота соперников и столько же ассистировал партнёрам. «Монако» в 32 турах набрал 61 очко и идёт на второй позиции в таблице французского чемпионата.

Ранее Головин поделился эмоциями после включения в команду сезона Лиги 1.