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Чемпионат Франции. Лига 1

Пети дал неожиданный ответ на вопрос о Мбаппе

11 Мая 2024 • 08:04 Комментировать

Экс-футболист сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказал мнение о соотечественнике Килиане Мбаппе после неудачи «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Парижане уступили дортмундской «Боруссии» по сумме двух матчей (0:1, 0:1).

«Мбаппе покидает клуб в статусе лучшего голеадора в истории «ПСЖ». Был ли он лучшим игроком парижан за все время? Для меня – нет. Я считаю его лучшим бомбардиром. Все ждали, что он покинет команду на положительной ноте, но в полуфинале его игра была разочарованием. Его не было видно в обеих встречах с Дортмундом», - передает слова Пети Football Espana.

Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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