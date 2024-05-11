​Мбаппе и Дембеле не приняли участие в презентации новой футболки «ПСЖ»

Парижский «ПСЖ» в онлайн-режиме представил футболку на следующий сезон, и в ней приняли участие все действующие игроки клуба - все, кроме двоих. Килиан Мбаппе летом уйдёт в «Реал», это ни для кого не является секретом, и потому его отсутствие в презентации логично и объяснимо. Но вот отсутствие Усмана Дембеле стало сюрпризом - игрок перебрался в команду в прошлом году, и теперь, возможно, покинет его после всего лишь одного проведённого в «ПСЖ» сезона.

Напомним, что «ПСЖ» в очередной раз стал чемпионом Франции и может также выиграть кубок страны - в финале турнира ему предстоит сыграть с «Лионом».