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Чемпионат Франции. Лига 1

​Гамейро объявил о расставании со «Страсбургом»

11 Мая 2024 • 02:40 Комментировать
Страсбург
...
Мец
1 2.17 X 3.65 2 3.15
12.05 22:00

Мы уже сообщали о том, что Кевин Гамейро собирается покинуть «Страсбург», теперь это обрело форму официальной новости. Об этом он заявил накануне своего 37-летия, собрав пресс-конференцию перед очередным матчем своего клуба.

Гамейро начинал свою карьеру в «Страсбурге», а в 2021 году решил вернуться в родные пенаты. В нынешнем сезоне он записал на свой счёт четыре гола.

В воскресенье «Страсбург» сыграет в домашнем матче с «Метцем», что станет последним домашним матчем клуба в Лиге 1 в нынешнем сезоне, потому что заканчивать его он будет в Лионе в следующее воскресенье, 19 мая.


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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Гамейро Страсбург

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СТРАСБУРГ МЕЦ
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