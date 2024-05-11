​Гамейро объявил о расставании со «Страсбургом»

Мы уже сообщали о том, что Кевин Гамейро собирается покинуть «Страсбург», теперь это обрело форму официальной новости. Об этом он заявил накануне своего 37-летия, собрав пресс-конференцию перед очередным матчем своего клуба.

Гамейро начинал свою карьеру в «Страсбурге», а в 2021 году решил вернуться в родные пенаты. В нынешнем сезоне он записал на свой счёт четыре гола.

В воскресенье «Страсбург» сыграет в домашнем матче с «Метцем», что станет последним домашним матчем клуба в Лиге 1 в нынешнем сезоне, потому что заканчивать его он будет в Лионе в следующее воскресенье, 19 мая.