Стали известны трансферные планы «ПСЖ» после ухода Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» готовится к очередной перестройке после ухода своей главной звезды.

Килиан Мбаппе точно покинет Париж – об этом он сообщил в пятницу в своём обращении. Известно, что уход форварда позволит «ПСЖ» сэкономить более 200 млн евро. По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, эту сумму гранд Лиги 1 намерен потратить на подписание четырёх-пяти футболистов.

Чемпионам Франции приписывается интерес к ряду звёздных игроков атаки, включая Хвичу Кварацхелию из «Наполи» и Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга».

Килиан Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Грядущим летом он перейдёт в мадридский «Реал» в качестве свободного агента.