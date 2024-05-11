«Ницца» оставила «Гавр» у опасной зоны

Не потерявшая шансы даже на место в Лиге чемпионов «Ницца» в 33-м туре Лиги 1 принимала «Гавр». Стартовый натиск фаворита привел к меткому удару левой ногой от Жереми Бога - 1:0. Кефрен Тюрам мог увечить отрыв своей команды, но в выгодной позиции не попал.

«Ницца» идет пятой, но может подняться еще выше, соперник - 15-й в трех очках над стыковым местом. Далер Кузяев вышел на поле только на 82-й минуте.