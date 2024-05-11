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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ницца» оставила «Гавр» у опасной зоны

11 Мая 2024 • 00:00 Комментировать
Ницца
1:0
Гавр
окончен

Не потерявшая шансы даже на место в Лиге чемпионов «Ницца» в 33-м туре Лиги 1 принимала «Гавр». Стартовый натиск фаворита привел к меткому удару левой ногой от Жереми Бога - 1:0.  Кефрен Тюрам мог увечить отрыв своей команды, но в выгодной позиции не попал.

«Ницца» идет пятой, но может подняться еще выше, соперник - 15-й в трех очках над стыковым местом. Далер Кузяев вышел на поле только на 82-й минуте.

Протокол игры  
Ницца1:0Гавр
(1:0) Бога Жереми12'  
Булка МарцинМенди Антуан 59' (Лотомба Жордан ( 59') Тодибо Жан-Клер  16'Данте БонфимБар Мельвен  65'Сансон Морган 75' (Ндайишимийе Юссуф ( 75') Росарио Пабло 75' (Будауи Хишем ( 75') Тюрам КефренЧо Мохамед-Али 82' (Лаборд Гаэтан ( 82') Моффи Теремас 60' (Гессан Эванн ( 60') Бога Жереми
Запасные: Перро РоменДюпе МаксимБальде АлиуКлод-Морис Алексис
Десма АртурСанганте АрунаЮте-Кинкуэ Этьенн 82' (Джуджу Антуан ( 82') Льорис ГотьеОпери КристоферСабби Эммануэль 59' (Нгура Стив ( 59') Таргаллин Уссама 82' (Кузяев Далер ( 82') Туре АбдулайеКечта Яссин 72' (Него Лоик ( 72') Касимир Хосуэ 72' (Грандсир Самуэль ( 72') Айю Андре
Запасные: Горжелен МатьёЭль-Хаджам УалидСальмье ЙоаннКонфес Алуа
10 мая. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).

 

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