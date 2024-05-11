«Ницца» оставила «Гавр» у опасной зоны

Не потерявшая шансы даже на место в Лиге чемпионов «Ницца» в 33-м туре Лиги 1 принимала «Гавр». Стартовый натиск фаворита привел к меткому удару левой ногой от Жереми Бога - 1:0. Кефрен Тюрам мог увечить отрыв своей команды, но в выгодной позиции не попал.
«Ницца» идет пятой, но может подняться еще выше, соперник - 15-й в трех очках над стыковым местом. Далер Кузяев вышел на поле только на 82-й минуте.
Протокол игры
|(1:0) Бога Жереми12'
Булка Марцин•Менди Антуан59' (Лотомба Жордан (59') •Тодибо Жан-Клер• 16'Данте Бонфим•Бар Мельвен• 65'Сансон Морган75' (Ндайишимийе Юссуф (75') •Росарио Пабло75' (Будауи Хишем (75') •Тюрам Кефрен•Чо Мохамед-Али82' (Лаборд Гаэтан (82') •Моффи Теремас60' (Гессан Эванн (60') •Бога Жереми
Запасные: Перро Ромен•Дюпе Максим•Бальде Алиу•Клод-Морис Алексис
Десма Артур•Санганте Аруна•Юте-Кинкуэ Этьенн82' (Джуджу Антуан (82') •Льорис Готье•Опери Кристофер•Сабби Эммануэль59' (Нгура Стив (59') •Таргаллин Уссама82' (Кузяев Далер (82') •Туре Абдулайе•Кечта Яссин72' (Него Лоик (72') •Касимир Хосуэ72' (Грандсир Самуэль (72') •Айю Андре
10 мая. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
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