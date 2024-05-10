«Брест» подарил шанс на Лигу чемпионов конкурентам, не обыграв «Реймс»

В 33-м туре Лиги 1 претендующий на место в Лиге чемпионов «Брест» принимал давно не побеждающий «Реймс». Маршал Манетси стал автором первого гола, в контратаке здорово сыграв головой. Уго Маньетти чудом не забил издали, но все же промах. Хозяева отыгрались на 45-й минуте, также головой отличился Лилиан Брассье. Второй тайм был спокойнее и практически без моментов.

«Брест» вряд ли потеснит «Монако» со второго места и рискует упустить третью строчку. Соперник - 10-й.