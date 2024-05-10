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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» подарил шанс на Лигу чемпионов конкурентам, не обыграв «Реймс»

10 Мая 2024 • 23:56 Комментировать
Брест
1:1
Реймс
окончен

В 33-м туре Лиги 1 претендующий на место в Лиге чемпионов «Брест» принимал давно не побеждающий «Реймс». Маршал Манетси стал автором первого гола, в контратаке здорово сыграв головой. Уго Маньетти чудом не забил издали, но все же промах. Хозяева отыгрались на 45-й минуте, также головой отличился Лилиан Брассье. Второй тайм был спокойнее и практически без моментов.

«Брест» вряд ли потеснит «Монако» со второго места и рискует упустить третью строчку. Соперник - 10-й.

Протокол игры  
Брест1:1Реймс
  25'Манетси Маршал (0:1)
(1:1) Брассье Лилиан45'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье Лилиан  73'Локо Брэдли 90' (Амави Жордан ( 90') Мартен Жонас 90' (Браими Билаль ( 90') Маньетти Уго  90'Ле Дуарон Жереми 73' (Перейра-Лаже Матиаш ( 73') Камара Махди 78' (Лебо Адриен ( 78') Сатриано МартинМунье Стив
Запасные: Зогбе ЛюкКудерт ГрегуарКамблан АксельЛе Кардинал Жюльен
Диуф ЙеваннAbdoul Kone  45' 67' (Фоке Томас ( 67') Агбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисАкиеме СерхиоМанетси Маршал 68' (Хадра Реда ( 68') Коне Амаду  9' 46' (Стамбули Бенжамен ( 46'  62') Теума ТеддиИто ДзюняДьяките Умар 90' (Боянг Адама ( 90') Накамура Кейто 68' (Ричардсон Амир ( 68')
Запасные: Чапчет АртурОльеро АлександрДиакон МамадуСангюи Ноа
10 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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