«Брест» подарил шанс на Лигу чемпионов конкурентам, не обыграв «Реймс»

В 33-м туре Лиги 1 претендующий на место в Лиге чемпионов «Брест» принимал давно не побеждающий «Реймс». Маршал Манетси стал автором первого гола, в контратаке здорово сыграв головой. Уго Маньетти чудом не забил издали, но все же промах. Хозяева отыгрались на 45-й минуте, также головой отличился Лилиан Брассье. Второй тайм был спокойнее и практически без моментов.
«Брест» вряд ли потеснит «Монако» со второго места и рискует упустить третью строчку. Соперник - 10-й.
Протокол игры
|25'Манетси Маршал (0:1)
|(1:1) Брассье Лилиан45'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан• 73'Локо Брэдли90' (Амави Жордан (90') •Мартен Жонас90' (Браими Билаль (90') •Маньетти Уго• 90'Ле Дуарон Жереми73' (Перейра-Лаже Матиаш (73') •Камара Махди78' (Лебо Адриен (78') •Сатриано Мартин•Мунье Стив
Диуф Йеванн•Abdoul Kone 45'67' (Фоке Томас (67') •Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Акиеме Серхио•Манетси Маршал68' (Хадра Реда (68') •Коне Амаду 9'46' (Стамбули Бенжамен (46') • 62'Теума Тедди•Ито Дзюня•Дьяките Умар90' (Боянг Адама (90') •Накамура Кейто68' (Ричардсон Амир (68')
Запасные: Чапчет Артур•Ольеро Александр•Диакон Мамаду•Сангюи Ноа
10 мая. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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