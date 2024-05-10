Агент Головина рассказал о здоровье футболиста

Александр Клюев, агент игрока «Монако» Александра Головина, высказался о процессе восстановления футболиста.

Напомним, Головин повредил лодыжку на одной из тренировок, «Монако» сообщил, что российский полузащитник не поможет команде в двух оставшихся матчах этого сезона.

- У Саши положительная динамика. Все идет по плану медицинского штаба «Монако», - цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Головин отметился шестью голами и шестью результативными передачами партнёрам, проведя в чемпионате Франции 27 матчей.

12 мая «Монако» проведёт в гостях матч с «Монпелье», игра начнётся в 22:00 по московскому времени.