«ПСЖ» сможет потратить более 200 млн евро на трансферы после ухода Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» сможет значительно обновить состав после ухода Килиана Мбаппе.

Форвард уже объявил о своём предстоящем уходе – в июне его подписание подтвердит мадридский «Реал». Несмотря на то, что Мбаппе покинет «ПСЖ» на правах свободного агента, парижане получат значительную прибавку к трансферному бюджету из-за высвобождения средств, которые были бы выплачены французу. По информации журналиста Бена Джейкобса, речь идёт о 225 млн евро – эту сумму гранд Лиги 1 планирует инвестировать в подписание новых игроков, преимущественно молодых.

Если верить слухам, одной из главных целей «ПСЖ» является Хвича Кварацхелия из «Наполи».