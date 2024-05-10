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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» сможет потратить более 200 млн евро на трансферы после ухода Мбаппе

10 Мая 2024 • 22:49 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
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12.05 22:00

«Пари Сен-Жермен» сможет значительно обновить состав после ухода Килиана Мбаппе.

Форвард уже объявил о своём предстоящем уходе – в июне его подписание подтвердит мадридский «Реал». Несмотря на то, что Мбаппе покинет «ПСЖ» на правах свободного агента, парижане получат значительную прибавку к трансферному бюджету из-за высвобождения средств, которые были бы выплачены французу. По информации журналиста Бена Джейкобса, речь идёт о 225 млн евро – эту сумму гранд Лиги 1 планирует инвестировать в подписание новых игроков, преимущественно молодых.

Если верить слухам, одной из главных целей «ПСЖ» является Хвича Кварацхелия из «Наполи».

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ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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