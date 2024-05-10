Головин отреагировал на попадание в команду сезона Лиги 1

Александр Головин, игрок «Монако», поделился эмоциями после попадания в команду сезона французского чемпионата в EA Sports FC 24.

Напомним, российский полузащитник получил рейтинг 94.

- Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути они являются главными действующими лицами Лиги, - цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

Головин в этом сезоне записал на свой счёт шесть голов и столько же результативных передач, проведя 27 игр за «Монако». В настоящее время футболист восстанавливается после повреждения лодыжки, в текущем сезоне он больше не поможет «Монако».

12 мая «Монако» на выезде сыграет с «Монпелье», начало встречи запланировано на 22:00 по мск.