Известно, когда «Реал» планирует объявить о переходе Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе летом, по всей видимости, станет игроком мадридского «Реала».

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Джанлука Ди Марцио, «Реал» объявит о подписании контракта с футболистом после финального матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии», встреча пройдёт 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В пятницу Мбаппе официально объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона.

На счету форварда в текущем сезоне 46 матчей за «ПСЖ», в которых он отметился 43 голами и 10 ассистами на партнёров.

12 мая «ПСЖ» на своём поле примет «Тулузу», матч начнётся в 22:00 по московскому времени.