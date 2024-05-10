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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев остался в запасе «Гавра» на важнейший матч с «Ниццей»

10 Мая 2024 • 21:19 Комментировать
Ницца
...
Гавр
1 1.55 X 4.20 2 6.40
Через 0 ч. 21 мин.

Далер Кузяев, российский полузащитник «Гавра» остался на скамейке запасных на важнейший матч своего клуба против «Ниццы» в Лиге 1. Игра стартует в 22:00 по московскому времени в рамках 33 тура чемпионата Франции в Ницце.

Напомним, «Гавр» сейчас идёт на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1. Отрыв от опасного 16 места – всего лишь три балла. Поэтому очки команде нужны как воздух. «Ницца» идёт в турнирной таблице чемпионата Франции на пятом месте, клуб в будущем сезоне имеет неплохие шансы сыграть в еврокубках.

Кузяев перебрался в «Гавр» прошлым летом. У россиянина 31 матча за клуб во всех турнирах, в них он смог забить три гола и оформить две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев

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НИЦЦА ГАВР
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