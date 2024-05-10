Кузяев остался в запасе «Гавра» на важнейший матч с «Ниццей»

Далер Кузяев, российский полузащитник «Гавра» остался на скамейке запасных на важнейший матч своего клуба против «Ниццы» в Лиге 1. Игра стартует в 22:00 по московскому времени в рамках 33 тура чемпионата Франции в Ницце.

Напомним, «Гавр» сейчас идёт на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1. Отрыв от опасного 16 места – всего лишь три балла. Поэтому очки команде нужны как воздух. «Ницца» идёт в турнирной таблице чемпионата Франции на пятом месте, клуб в будущем сезоне имеет неплохие шансы сыграть в еврокубках.

Кузяев перебрался в «Гавр» прошлым летом. У россиянина 31 матча за клуб во всех турнирах, в них он смог забить три гола и оформить две голевые передачи.