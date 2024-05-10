Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал официальное заявление по поводу своего будущего.

Видеоролик со словами нападающего был опубликован в социальных сетях парижан.

- Я всегда говорил, что сообщу о своём будущем тогда, когда настанет подходящий момент. Это был мой последний сезон за «ПСЖ», соглашение продлено не будет. Через несколько недель я покину клуб, а в субботу будет моя последняя игра на стадионе «Парк де Пренс», - сказал Килиан Мбаппе.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 46 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что следующим клубом Мбаппе станет «Реал», предварительное соглашение уже подписано.