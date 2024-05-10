Президент «ПСЖ» обсудил с Мбаппе церемонию прощания

В воскресенье «ПСЖ» проведёт календарный матч чемпионата Франции против «Тулузы». Это будет последняя домашняя игра команды Луиса Энрике в сезоне 2023/2024. Ожидается, на «Парк де Пренс» пройдёт церемония прощания с нападающим Килианом Мбаппе. Звёздный форвард летом должен перейти в «Реал».

В популярной программе El Chiringuito TV прозвучала информация о том, что президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи позвонил Килиану Мбаппе и обсудил пожелания по церемонии прощания на «Парк де Пренс».

Матч «ПСЖ» - «Тулуза» стартует 12 мая в 22:00 по московскому времени. Парижане уже обеспечили себе чемпионский титул.

Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»