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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» обсудил с Мбаппе церемонию прощания слухи

10 Мая 2024 • 17:42 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
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12.05 22:00

В воскресенье «ПСЖ» проведёт календарный матч чемпионата Франции против «Тулузы». Это будет последняя домашняя игра команды Луиса Энрике в сезоне 2023/2024. Ожидается, на «Парк де Пренс» пройдёт церемония прощания с нападающим Килианом Мбаппе. Звёздный форвард летом должен перейти в «Реал».

В популярной программе El Chiringuito TV прозвучала информация о том, что президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи позвонил Килиану Мбаппе и обсудил пожелания по церемонии прощания на «Парк де Пренс».

Матч «ПСЖ» - «Тулуза» стартует 12 мая в 22:00 по московскому времени. Парижане уже обеспечили себе чемпионский титул.

Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом»

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе ещё теги

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ПСЖ ТУЛУЗА
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