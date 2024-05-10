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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может купить форварда за 100 млн евро

10 Мая 2024 • 16:57 Комментировать

«ПСЖ» строит планы по усилению своего состава. В последнее время слухи связывают с грандом Лиги 1 нападающего Виктора Дьёкереша из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает Vibes Foot, ссылаясь на португальский Record, «ПСЖ» может заплатить за 25-летнего шведа 100 миллионов евро.

С высокой долей вероятности состав «ПСЖ» летом покинет Килиан Мбаппе. Звёздный форвард должен перебраться в «Реал». Дьёкереш может стать тем, кто заменит Мбаппе в линии атаки парижан.

В сезоне 2023/2024 Виктор Дьёкереш провёл за «Спортинг» 47 матчей, в которых забил 41 гол и отдал 15 голевых передач на партнёров.

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