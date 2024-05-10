«ПСЖ» презентовал новую форму без Мбаппе

Звездный форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе не принял участия в презентации новой игровой формы команды на следующий сезон.

В социальных сетях парижского гранда был опубликован ролик с презентацией экипировки, в которой приняли несколько игроков команды. Мбаппе среди этих футболистов не оказалось.

Ранее сообщалось, что Килиан покинет «ПСЖ» на правах свободного агента по завершении нынешнего сезона. Новым местом работы 25-летнего звездного француза должен стать мадридский «Реал».

За парижский гранд он выступает с 2017 года. Рыночная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.