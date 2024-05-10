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Чемпионат Франции. Лига 1

Фонсека согласился возглавить «Марсель»

10 Мая 2024 • 11:08 Комментировать
Марсель
...
Лорьян
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12.05 22:00

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека близок к назначению на пост наставника «Марселя». Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 51-летний специалист, который считался главным претендентом на пост тренера «Милана», уже согласился возглавить «Марсель».

На сегодняшний день «Лилль» Фонсеки занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, опережая девятый «Марсель» на 11 очков.

Напомним, вчера, 9 мая, «Марсель» уступил «Аталанте» в ответном матче полуфинала Лиги Европы со счётом 0:3 и выбыл из турнира. Сейчас команду из Франции возглавляет Жан-Луи Гассе. 

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