Стало известно, получит ли Заир-Эмери вызов на Евро-2024

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери искренне надеется поехать на чемпионат Европы со сборной Франции. Как сообщает Le Parisien, главный тренер «синих» Дидье Дешам с большой долей вероятности возьмёт молодого хавбека на турнир в Германии.

Ранее сообщалось, что место Заира-Эмери в итоговой заявке находится под сомнением, но источник опровергает эти слухи. 18-летний футболист должен попасть в состав.

Напомним, осенью этого года Заир-Эмери дебютировал за сборную Франции в возрасте 17 лет и в первом же матче отметился голом в ворота Гибралтара. Уоррен в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции записал на свой актив два мяча и три результативные передачи.