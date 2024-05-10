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«ПСЖ» нашёл потенциальную замену Мбаппе в чемпионате Португалии слухи

10 Мая 2024 • 03:16 Комментировать
Эшторил
...
Спортинг Л
1 6.60 X 4.80 2 1.45
11.05 20:00

«Пари Сен-Жермен» продолжает поиски усиления атаки на будущий сезон.

Ряды парижского гранда покинет Килиан Мбаппе, решивший не продлевать контракт, чтобы уйти в мадридский «Реал» в качестве свободного агента. Согласно информации Le Parisien, «ПСЖ» вступает в борьбу за форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Швед рассматривается клубом Лиги 1 в качестве возможной замены Мбаппе.

Виктор Дьёкереш записал на свой счёт 41 забитый мяч и 15 результативных пасов в 47 матчах за «Спортинг» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 55 млн евро, однако лиссабонцы могут потребовать за своего лидера более 100 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Спортинг Лиссабон Килиан Мбаппе Виктор Дьёкереш трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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