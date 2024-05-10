«Пари Сен-Жермен» продолжает поиски усиления атаки на будущий сезон.

Ряды парижского гранда покинет Килиан Мбаппе, решивший не продлевать контракт, чтобы уйти в мадридский «Реал» в качестве свободного агента. Согласно информации Le Parisien, «ПСЖ» вступает в борьбу за форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Швед рассматривается клубом Лиги 1 в качестве возможной замены Мбаппе.

Виктор Дьёкереш записал на свой счёт 41 забитый мяч и 15 результативных пасов в 47 матчах за «Спортинг» в текущем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 55 млн евро, однако лиссабонцы могут потребовать за своего лидера более 100 млн.