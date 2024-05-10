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Чемпионат Франции. Лига 1

​Макрон давит на «Реал» - хочет, чтобы Мбаппе принял участие в Олимпиаде

10 Мая 2024 • 02:22 Комментировать

Французский президент Эммануэль Макрон делает большую ставку на летнюю Олимпиаду - ему хочется, чтобы французы завоевали больше всего медалей и показали, что именно в его стране спорт «впереди планеты всей». Для этого он мечтает увидеть в составе французской олимпийской сборной Килиана Мбаппе.

Проблема в том, что этого не очень-то хочет будущий работодатель Килиана - мадридский «Реал». Причина очевидна - там боятся, что Килиан получит травму.

- Я надеюсь, что Мбаппе примет участие в Олимпиаде, мне нравится эта идея. Я стараюсь оказывать давление в этом смысле давление на будущий клуб Мбаппе. Но до этого ещё далеко, сперва впереди ещё европейское первенство и мне хотелось бы увидеть победу сборной Франции, - цитирует слова Макрона RMC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
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