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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» может подготовить церемонию прощания с Мбаппе

09 Мая 2024 • 15:51 Комментировать
ПСЖ
...
Тулуза
12.05 22:00

В воскресенье вечером «ПСЖ» проведёт домашний матч чемпионата Франции против «Тулузы». Для команды Луиса Энрике это будет последний матч сезона 2023/2024 на родном стадионе «Парк де Пренс».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Le Parisien, «ПСЖ» может подготовить церемонию прощания с нападающим Килианом Мбаппе. Вероятно, матч с «Тулузой» для Мбаппе будет последним за парижский клуб на «Парк де Пренс». Ожидается, что звёздный нападающий в летнее трансферное окно перейдёт в мадридский «Реал».

Отметим, что «ПСЖ» уже обеспечил себе титул чемпиона Франции по итогам текущего сезона.

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ПСЖ Килиан Мбаппе

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ПСЖ ТУЛУЗА
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