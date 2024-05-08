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Чемпионат Франции. Лига 1

В России снова будут показывать чемпионат Франции

08 Мая 2024 • 18:26 Комментировать

Российский онлайн-кинотеатр Okko со следующего сезона будет показывать матчи чемпионата Франции. Об этом стало известно телеграм-каналу «Первый спорт».

Отмечается, что в России матчи французской Лиги 1 не показываются с марта 2022 года. Тогда руководители чемпионата Франции решили перестать подавать сигнал для «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в чемпионате Франции выступают сразу два футболиста из России: Александр Головин играет за «Монако», а Далер Кузяев – за «Гавр».

Добавим, что титул чемпиона Франции в сезоне 2023/2024 себе уже обеспечил «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
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