В России снова будут показывать чемпионат Франции

Российский онлайн-кинотеатр Okko со следующего сезона будет показывать матчи чемпионата Франции. Об этом стало известно телеграм-каналу «Первый спорт».

Отмечается, что в России матчи французской Лиги 1 не показываются с марта 2022 года. Тогда руководители чемпионата Франции решили перестать подавать сигнал для «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в чемпионате Франции выступают сразу два футболиста из России: Александр Головин играет за «Монако», а Далер Кузяев – за «Гавр».

Добавим, что титул чемпиона Франции в сезоне 2023/2024 себе уже обеспечил «ПСЖ».