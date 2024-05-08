Анри: «Мбаппе может уйти из «ПСЖ» с высоко поднятой головой – я не могу судить его за невыигрыш Лиги чемпионов»

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри дал комментарий по поводу Килиана Мбаппе.

«Все мы знаем, что Мбаппе уходит. Он был великолепен в «ПСЖ». Он может уйти из клуба с высоко поднятой головой. Не каждый может побеждать везде, особенно в Лиге чемпионов. Но он здорово выступал за «ПСЖ», поэтому я не собираюсь ссудить его лично за то, что команда не выиграла Лигу чемпионов.

Является ли Мбаппе величайшим игроком «ПСЖ»? Тут даже не о чем спорить. Учитывая на влияние Мбаппе на футбольный мир, мой ответ – да. Он войдёт в историю как лучший игрок «ПСЖ», - сказал Анри CBS Sports.

Напомним, что «ПСЖ» уступил «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов (0:1, 0:1).