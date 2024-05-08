Саншеш выбрал клуб, куда хочет перейти

Полузащитник Ренату Саншеш наверняка сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Ранее появлялась информация о том, что «Рома» не будет активировать опцию выкупа 26-летнего Саншеша у «ПСЖ». В то же время парижане на португальца в следующем сезоне тоже не рассчитывают.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на O Jogo, Саншеш хотел бы вернуться в «Бенфику». Именно в родном лиссабонском клубе хавбек в своё время заявил о себе. В 2016 году Ренату признавали лучшим молодым игроком чемпионата Европы. После этого игрок перебрался в «Баварию», но дальше его карьера пошла по нисходящей.