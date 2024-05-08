Энрике – о выступлении Мбаппе против «Боруссии»: «Несправедливо винить одного игрока»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике встал на защиту нападающего Килиана Мбаппе, который не отметился ни одним голевым действием в полуфиналах Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Немцы одержали победу 2:0 по сумме двух матчей и вышли в финал.

«Я единственный человек, который ответственен за вылет из Лиги чемпионов. Я являюсь тренером и беру на себя всю ответственность за поражение в двух матчах. Несправедливо винить одного игрока», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании сезона и с большой долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом».