Заир-Эмери — о поражении от «Боруссии»: «Футбол бывает несправедлив»

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался о поражении своей команды от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов и вылете из турнира.

18-летний футболист посетовал на плохую реализацию голевых моментов, отметив, что именно этот фактор и предопределил неудачу парижан.

«Футбол бывает несправедлив. Мы создаём много моментов, но попадаем в штангу, перекладину, вратаря, который делает сейв», — приводит слова Заир-Эмери RMC Sport.

Отметим, что «ПСЖ» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов. В финале текущего розыгрыша турнира «Боруссия» встретится с победителем противостояния «Бавария» — «Реал».