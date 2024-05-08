В «ПСЖ» ответили на вопрос о будущем Энрике после вылета из Лиги чемпионов

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем главного тренера команды Луиса Энрике после вылета из Лиги чемпионов УЕФА на стадии 1/2 финала.

«Будущее Энрике? Что за странный вопрос? Вы вообще разбираетесь в футболе?» - передает слова руководителя RMC Sport.

Напомним, что парижский гранд не смог выйти в финал Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей дортмундской «Боруссии». Обе встречи подопечные Энрике проиграли со счетом 0:1.

Испанский специалист возглавил парижскую команду летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2025 году.