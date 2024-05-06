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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» отыграл 3 гола у «Лилля» и победил

06 Мая 2024 • 23:59 Комментировать
Лилль
3:4
Лион

«Лилль» с «Лионом» порадовали результативной игрой в 32-м туре чемпионата Франции. Бафоде Диаките открыл счет ударом головой. Эдон Жегрова удвоил перевес «догов» дальним ударом. Во втором тайме Саид Бенрахма вернул интригу прицельной попыткой, а ВАР отменил ошибку лайнсмена, вне игры не было. В невероятной концовке гости были в ударе - Малик Фофана сравнял ударом головой в упор. Бафоде Диаките после корнера сделал счет 3:2, но Александр Ляказетт отличился из штрафной, а Мама Бальде на 90-й минуте вырвал победу для «ткачей» - 3:4.

«Лион» уже седьмой, соперник - четвертый.

Протокол игры  
Лилль3:4Лион
(1:0) Диаките Бафоде21'  
(2:0) Жегрова Эдон37'  
  67'Бенрахма Саид (2:1)
  82'Фофана Малик (2:2)
(3:2) Диаките Бафоде85'  
  89'Ляказетт Александр (3:3)
  90'Бальде Мама (3:4)
Шевалье ЛюкаСантос ТиагоЙоро Лени  90'Диаките БафодеИсмаили ГонсалвесБенталеб НабильГомес Анхель  28'Языджи Юсуф 26' (Жегрова Эдон ( 26'Рибейро Александро 75') Харальдссон Хакон-Арнар  81'Гудмундссон Габриэль 58' (Кабелла Реми ( 58') Дэвид Джонатан
Запасные: Якубех АдамМанноне ВитоКавалейру ИванБуадди АйюбМораиш ТиагуДаго Треви
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан ДжекЧалета-Цар ДуеТальяфико Николас 46' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 46') Какере МаксансМатич Неманья 68' (Фофана Малик ( 68') Толиссо Корентен 68' (Мангаля Орель ( 68') Нуама Эрнест  35' 79' (Бальде Мама ( 79') Ляказетт АлександрБенрахма Саид 68' (Шерки Райан ( 68')
Запасные: Милагрес ЭнрикеПерри ЛукасЛоврен ДеянОрбан Гифт
06 мая. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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