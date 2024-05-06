«Лион» отыграл 3 гола у «Лилля» и победил

«Лилль» с «Лионом» порадовали результативной игрой в 32-м туре чемпионата Франции. Бафоде Диаките открыл счет ударом головой. Эдон Жегрова удвоил перевес «догов» дальним ударом. Во втором тайме Саид Бенрахма вернул интригу прицельной попыткой, а ВАР отменил ошибку лайнсмена, вне игры не было. В невероятной концовке гости были в ударе - Малик Фофана сравнял ударом головой в упор. Бафоде Диаките после корнера сделал счет 3:2, но Александр Ляказетт отличился из штрафной, а Мама Бальде на 90-й минуте вырвал победу для «ткачей» - 3:4.
«Лион» уже седьмой, соперник - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Диаките Бафоде21'
|(2:0) Жегрова Эдон37'
|67'Бенрахма Саид (2:1)
|82'Фофана Малик (2:2)
|(3:2) Диаките Бафоде85'
|89'Ляказетт Александр (3:3)
|90'Бальде Мама (3:4)
Шевалье Люка•Сантос Тиаго•Йоро Лени• 90'Диаките Бафоде•Исмаили Гонсалвес•Бенталеб Набиль•Гомес Анхель• 28'Языджи Юсуф26' (Жегрова Эдон (26'•Рибейро Александро75') •Харальдссон Хакон-Арнар• 81'Гудмундссон Габриэль58' (Кабелла Реми (58') •Дэвид Джонатан
Лопеш Антони•Мата Клинтон•О'Брайан Джек•Чалета-Цар Дуе•Тальяфико Николас46' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (46') •Какере Максанс•Матич Неманья68' (Фофана Малик (68') •Толиссо Корентен68' (Мангаля Орель (68') •Нуама Эрнест 35'79' (Бальде Мама (79') •Ляказетт Александр•Бенрахма Саид68' (Шерки Райан (68')
Запасные: Милагрес Энрике•Перри Лукас•Ловрен Деян•Орбан Гифт
06 мая. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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