«Лион» отыграл 3 гола у «Лилля» и победил

«Лилль» с «Лионом» порадовали результативной игрой в 32-м туре чемпионата Франции. Бафоде Диаките открыл счет ударом головой. Эдон Жегрова удвоил перевес «догов» дальним ударом. Во втором тайме Саид Бенрахма вернул интригу прицельной попыткой, а ВАР отменил ошибку лайнсмена, вне игры не было. В невероятной концовке гости были в ударе - Малик Фофана сравнял ударом головой в упор. Бафоде Диаките после корнера сделал счет 3:2, но Александр Ляказетт отличился из штрафной, а Мама Бальде на 90-й минуте вырвал победу для «ткачей» - 3:4.

«Лион» уже седьмой, соперник - четвертый.