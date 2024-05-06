Доннарумма и «ПСЖ» могут продлить контракт

Вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может остаться во французском клубе.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, по окончании сезона стороны могут обсудить условия дальнейшего сотрудничества. Отмечается, что футболист хочет стать капитаном команды.

Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года, до этого он принадлежал «Милану». Действующее соглашение голкипера с парижанами истекает в 2026 году, трансферная стоимость футболиста оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Доннарумма принял участие в 40 матчах за парижан, в которых пропустил 36 голов.