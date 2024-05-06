Маркиньос: «Энрике никогда не фальшивит со своими игроками»

Капитан «ПСЖ» Маркиньос сделал комплименты своему тренеру Луису Энрике, который уже привёл команду к победе в чемпионате Франции. Напомним, парижанам завтра предстоит сразиться за финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». В первой игре «ПСЖ» уступил на выезде со счётом 0:1.

«Сочетание молодости и опыта? На данный момент это работает очень хорошо. Луис Энрике – это тренер, которому нравится такое сочетание. Это наставник, который многого требует и не фальшивит со своими игроками. Даже молодёжь, которая редко играет в Лиге чемпионов, получает большой заряд уверенности от тренера. У нас есть спокойствие на поле, когда мы знаем, что нужно делать. Именно это и делает наш коллектив сильным», – сказал Маркиньос на пресс-конференции.