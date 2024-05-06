Аль-Хелаифи: «Не забывайте, что «ПСЖ» – самая молодая команда среди полуфиналистов Лиги чемпионов»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о настрое своей команды в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Напомним, завтра вечером парижане на «Парк де Пренс» попробуют отыграться после выездного поражения 0:1 в Дортмунде.

«Игроки сосредоточены. Слишком высокая уверенность в себе – это не очень хорошо. Это полуфинал Лиги чемпионов, поэтому невозможно быть самоуверенным. Мы не должны забывать, что наша команда является самой молодой среди всех полуфиналистов Лиги чемпионов», – цитирует аль-Хелаифи французский журналист Адриен Гренье.