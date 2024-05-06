Маркиньос рассказал, что нужно «ПСЖ» для выхода в финал Лиги чемпионов

Капитан «ПСЖ» Маркиньос поделился ожиданиями насчёт ответного поединка с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, в первом матче парижане проиграли на выезде со счётом 0:1.

«Мы должны навязать свой стиль, который используем с начала сезона. Мы приложим все усилия, чтобы показать хорошую игру и создать моменты, как во второй половине первого матча. Мы много общались, много работали и знаем детали, которые необходимо улучшить завтра. Все готовы и осознают, что нам нужно сделать для победы», – сказал Маркиньос на пресс-конференции.

«ПСЖ» имеет возможность выйти в финал Лиги чемпионов впервые с 2020 года.