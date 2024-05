Эвра и Варан – в топ-10: Названы лучшие защитники в истории французского футбола

Эксперты из Four Four Two не устают публиковать интересные футбольные рейтинги. На этот раз был представлен рейтинг лучших защитников в истории французского футбола.

На первом месте этого рейтинга располагается экс-игрок «Ювентуса» Лилиан Тюрам. Второе место у Марселя Десайи, а тройку замыкает Мариус Трезор.

Дальше в топ-10 идут Робер Жонке, Лоран Блан, Патрис Эвра, Рафаэль Варан, Эрик Абидаль, Мануэль Аморос и Биксант Лизаразю.

Отметим, что летом сборная Франции выступит на чемпионате Европы. На групповой стадии соперниками команды Дидье Дешама будут Нидерланды, Польша и Австрия.