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Чемпионат Франции. Лига 1

Эвра и Варан – в топ-10: Названы лучшие защитники в истории французского футбола

06 Мая 2024 • 14:30 Комментировать

Эксперты из Four Four Two не устают публиковать интересные футбольные рейтинги. На этот раз был представлен рейтинг лучших защитников в истории французского футбола.

На первом месте этого рейтинга располагается экс-игрок «Ювентуса» Лилиан Тюрам. Второе место у Марселя Десайи, а тройку замыкает Мариус Трезор.

Дальше в топ-10 идут Робер Жонке, Лоран Блан, Патрис Эвра, Рафаэль Варан, Эрик Абидаль, Мануэль Аморос и Биксант Лизаразю.

Отметим, что летом сборная Франции выступит на чемпионате Европы. На групповой стадии соперниками команды Дидье Дешама будут Нидерланды, Польша и Австрия.  

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Евро-Футбол.Ру,
Патрис Эвра Лилиан Тюрам Марсель Десайи Рафаэль Варан Мариус Трезор ещё теги
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