Мбаппе оценил свои шансы в забеге с Болтом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил свои шансы в забеге на 100 метров с легендарным спринтером Усэйном Болтом. Ранее легкоатлет заявил, что хотел бы посоперничать с французом.

«Мне приятно, что я вдохновляю такого человека. Он тоже вдохновляет меня. Я начал восхищаться им намного раньше, чем он мной. Мои шансы в забеге с Болтом? У меня нет шансов. Но ради забавы можно было бы попробовать», - цитирует 25-летнего нападающего RMC Sport.

Напомним, что на этой неделе Мбаппе в составе «ПСЖ» будет противостоять дортмундской «Боруссии» в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов. Встреча состоится 7 мая в Париже.

Мбаппе высказался перед ответным полуфиналом с «Боруссией»